Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 16:20 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 16:21

Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek 3 Metreden Düştü

Feci kaza, Malkara-Tekirdağ kara yolunun Alaybey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinden Malkara istikametine doğru seyir halinde olan 66 yaşındaki Erdoğan Uzun idaresindeki 22 FK 308 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki beton menfeze uçtu.

Sıkıştığı Araçtan İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine hızla jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metrelik çukura düşerek hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Erdoğan Uzun için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz adama sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Ancak yapılan kontrollerde, sürücü Erdoğan Uzun'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Erdoğan Uzun'un cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza mahallinde gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından cenaze aracıyla Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Menfeze uçan otomobilin çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılırken, emniyet güçleri ölümlü kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla çok yönlü soruşturma başlattı.