Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gordana Siljanovska-Davkova'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gordana Siljanovska-Davkova'yı kabul etti

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ilişkiler, Balkanlar'daki istikrar ve bölgesel iş birliği konuları masaya yatırıldı. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.