Aydın'da pazar yerinde vahşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 18:01

Aydın Söke'de Pazaryerinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kanlı olayda, pazar alanında uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan iki kişi hayatını kaybetti.Pazar yerinde park halinde duran bir otomobile, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla peş peşe ateş açıldı. Silah sesleri üzerine pazar yerinde büyük panik yaşanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Biri Olay Yerinde, Diğeri Hastanede Can Verdi

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araç içerisinde bulunan 31 yaşındaki Ercan Zengin'in kurşunların hedefi olarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı otomobilde yer alan ve saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Nurgül Aslan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun kritik olması sebebiyle buradan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis Şüphelilerin Peşinde

Silahlı saldırı sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, detaylı incelemelerde bulundu. Çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.