İstanbul'da kentsel dönüşüm! Bakan Özhaseki, Turkuvaz Medya'da tarih verdi

Bakan Özhaseki, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul için hızlı dönüşümün yol haritasının açıklanacağını da ifade etti. Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:

"Cumartesi saat 14.00'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklayacağımız yol haritasında birkaç temel başlık var. Yarısı bizden kampanyasını ete kemiğe büründürdük. Ekonomi kurmaylarıyla oturduk ne vaat edeceğimizi ayarladık. Ciddi bir rezerv alan tespitimiz oldu. Yüzbinlerce konut yapacağız. Sosyal konut projelerimiz var. Kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdik. Engelleri kaldırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kentsel dönüşüme başlayan pek çok müteahhide zulmedildi ve batırıldı. İnşallah biz cumartesi günü büyük müjdelerle birlikte İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış olacağız. O gün bir taraftan temel atmalar, bir taraftan sembolik yıkımlar olacak. Bir taraftan sözleşmeler imzalanacak. Bu olayı İstanbul'un depreme hazırlığı noktasında ilk adım gibi görüyoruz. Türkiye en riskli beş ülkeden biri. Fay hatları belli, artık kıpkırmızı çizgilerle defalarca gösteriliyor. Yaklaşık 500 hareketli fay hattı var. Kentsel dönüşüm yasasına uygun yapılmış bir bina 8.5-9 şiddetinde bir depreme dayanır. İstanbul'da şu ana kadar 800 bin konut yenilenmiş, 600 bin konutu da çok acil yenilememiz lazım. Bir kısmı vatandaş yapacak biz destekleyeceğiz. Bir kısmını rezerv alanlara biz yapacağız. Müteahhit arkadaşlar da en hızlı şekilde bu sürece dahil olacaktır."