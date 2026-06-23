CANLI YAYIN
Geri
Hatay E5'te can pazarı! Çarpışan araçlar savruldu: 4 yaralı

Hatay E5'te can pazarı! Çarpışan araçlar savruldu: 4 yaralı

Dörtyol - Payas E5 Karayolu'nda meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

E5 Karayolunda Feci Çarpışma

Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil ile aynı istikamette ilerleyen bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken, otomobilde ve motosiklette bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredekiler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri karayolunda yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla ivedilikle çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Osmaniye çarşıda bıçaklı kavga: Bayram Güloğlugil hayatını kaybetti
Osmaniye çarşıda bıçaklı kavga: Bayram Güloğlugil hayatını kaybetti
Silifke Belediyesi'ndeki organize tezgah: Paravan kulüp ve sahte teklif formlarıyla milyonluk vurgun
Silifke Belediyesi'ndeki organize tezgah: Paravan kulüp ve sahte teklif formlarıyla milyonluk vurgun
CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın ses kaydı rüşvet çarkını kanıtladı | VİDEO
CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın ses kaydı rüşvet çarkını kanıtladı | VİDEO
Başkan Erdoğan'dan kritik telefon trafiği! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan kritik telefon trafiği! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle