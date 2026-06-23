Hatay E5'te can pazarı! Çarpışan araçlar savruldu: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 01:24 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 01:33

E5 Karayolunda Feci Çarpışma

Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil ile aynı istikamette ilerleyen bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken, otomobilde ve motosiklette bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredekiler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri karayolunda yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla ivedilikle çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.