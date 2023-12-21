AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den önemli açıklamalar!

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını belirledi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıkları kapsamında, ocak ayında "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanları Toplantısı" düzenlenecek. Öte yandan AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla başlatılan kampanya süreci "Kabul, Kanaat, Karar" doğrultusunda üç aşamada yürütülecek. Öte yandan toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.