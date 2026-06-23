Balıkesir'de otluk alan cayır cayır yandı: Alevler geceyi aydınlattı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 00:42 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 00:47

Kısa Sürede Geniş Alana Yayıldı

Edinilen bilgilere göre, arazide çalışma yapıldığı esnada bir biçerdöverden çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar, kuruyan otları tutuşturdu. Sıcağın ve rüzgarın etkisiyle harlayan alevler, kısa sürede geniş bir araziye yayılarak büyük bir yangına dönüştü. Yangını fark eden mahalle sakinleri ve sürücüler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Geceyi Aydınlatan Alevlere Yoğun Müdahale

İhbarın ardından bölgede adeta kırmızı alarm verildi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve personel sevk edildi. Karanlığı delen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler çevre köylerden de endişeyle izlendi.

Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın söndürme işçileri ve itfaiye erleri, alevlerin daha geniş ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için dört bir yandan hat çekerek yoğun bir mücadele başlattı. İş makinelerinin de destek verdiği yangını tamamen kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine rağmen aralıksız sürdürülüyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.