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Feci ölüm: Tırın çarptığı şahsın üzerinden otomobil geçti

Feci ölüm: Tırın çarptığı şahsın üzerinden otomobil geçti

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsa, otobanda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada önce tır çarptı, ardından arkadan gelen bir otomobil üzerinden geçti. Talihsiz yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, yayalara yasak olan otobanda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda seyir halinde olan M.K. yönetimindeki tır, karanlıkta şahsı fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan şahsı, arkadan gelen M.Y. idaresindeki otomobil sürücüsü de göremeyerek üzerinden geçti.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Otobanda yaşanan dehşet verici kazayı gören diğer sürücüler, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iki aracın çarptığı şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, otoyolda yeni bir kaza yaşanmaması adına trafiği kontrollü şekilde sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, feci kazayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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