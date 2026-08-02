Konya'da aidat kavgası: Kiracı apartman yöneticisini bıçakladı

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 12:14

Aidat tartışması kanlı bitti

Olay saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emir Sadrettin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiracı Ali İhsan A. ile apartman yöneticisi Ramazan Ş. arasında aidat ödemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Yöneticisini karnından bıçakladı

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kiracı Ali İhsan A. yanında bulunan bıçakla Ramazan Ş.'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yöneticinin hayati tehlikesi bulunuyor

Olayda ağır yaralanan apartman yöneticisi Ramazan Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yöneticinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli kiracı gözaltına alındı

Olayın ardından polis ekipleri bina çevresinde incelemelerde bulundu. Yöneticisini bıçaklayan şüpheli kiracı Ali İhsan A. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.