CANLI YAYIN
Geri
Konya'da aidat kavgası: Kiracı apartman yöneticisini bıçakladı

Konya'da aidat kavgası: Kiracı apartman yöneticisini bıçakladı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda kiracı ile yönetici arasında aidat nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı yanında bulunan bıçakla apartman yöneticisini karnından ağır yaraladı.

Aidat tartışması kanlı bitti

Olay saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emir Sadrettin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiracı Ali İhsan A. ile apartman yöneticisi Ramazan Ş. arasında aidat ödemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Yöneticisini karnından bıçakladı

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kiracı Ali İhsan A. yanında bulunan bıçakla Ramazan Ş.'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yöneticinin hayati tehlikesi bulunuyor

Olayda ağır yaralanan apartman yöneticisi Ramazan Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yöneticinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli kiracı gözaltına alındı

Olayın ardından polis ekipleri bina çevresinde incelemelerde bulundu. Yöneticisini bıçaklayan şüpheli kiracı Ali İhsan A. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

FETÖ firarisi Burkay Karatepe'yi ele veren görüntü!
FETÖ firarisi Burkay Karatepe'yi ele veren görüntü!
Balışeyh'teki yangın mağduru çifte devlet şefkati
Balışeyh'teki yangın mağduru çifte devlet şefkati
Gebze'de parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti
Gebze'de parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti
Danla Bilic yıllar sonra dudak içindeki dövmesini paylaştı
Danla Bilic yıllar sonra dudak içindeki dövmesini paylaştı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle