Adana'da 2 lahmacun alan kadına tepki gösteren seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı
Adana'da çocuğuna 2 lahmacun almak isteyen kadına az satış ve poşet gerekçesiyle tepki gösteren seyyar satıcının görüntüleri tepki topladı. Harekete geçen zabıta ekipleri satıcının tezgahını kaldırdı.
2 lahmacun almak isteyen müşteriye tepki gösterdi
Olay Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar arabasıyla lahmacun satan A.D.'nin yanına çocuğuyla gelen bir kadın 2 adet lahmacun almak istedi. Ancak seyyar satıcı 5 adetten az satış yapmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.
Parayı alıp poşet istemesine de kızdı
Müşterinin ısrarı üzerine lahmacunları veren satıcı A.D. hem kadının parasını cebine koydu hem de "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim para verme git" ifadelerini kullandı. Kadının poşet talep etmesi üzerine ambalaj masrafını öne süren satıcı tepkisini sürdürdü.
Tepki çeken görüntüler sonrası zabıta tezgahı kaldırdı
Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konunun yakından takip edildiğini duyurdu. Gelişmeler üzerine Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri seyyar lahmacun tezgahını kaldırdı. Tezgahı elinden alınan A.D. sosyal medyadan bir video paylaşarak kamuoyundan özür diledi.