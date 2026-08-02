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Beyoğlu'nda pazarcı esnafı elindeki cismi müşterisinin başına fırlattı!

Beyoğlu'nda pazarcı esnafı elindeki cismi müşterisinin başına fırlattı!

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İstanbul Beyoğlu'nda bir semt pazarında ürün seçme meselesi yüzünden çıkan tartışmada pazarcı esnafı elindeki cismi kadın müşterisinin başına fırlattı. Başı yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli pazarcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meyve sebze seçme kavgası

Olay 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Y. ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında tezgahtaki ürünleri seçme nedeniyle tartışma çıktı.

Uyarının ardından tartışma büyüdü

İddiaya göre Nurcihan Y.'nin ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş. tezgaha zarar verilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Yapılan uyarının ardından taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Elindeki cismi kadının başına fırlattı

Tartışma sırasında Nurcihan Y.'nin kendisine hakaret ettiğini öne süren Selahattin Ş. eline aldığı cismi kadının başına fırlattı. Başına isabet eden cisimle yaralanan Nurcihan Y. kanlar içinde kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı pazarcı tutuklandı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Selahattin Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pazarcı esnafı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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