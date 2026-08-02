Antalya'da tır yolcu midibüsüne arkadan çarptı: 11 yaralı
Antalya'nın Kemer ilçesinde yolcu indirmek için duran midibüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Yolcu indiren midibüse tır arkadan çarptı
Kaza Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi Çiftçeşmeler mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Kemer istikametine seyir halinde olan Kemal A. idaresindeki yolcu midibüsü yolcu indirmek için durduğu sırada arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki tır midibüse çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi
Çarpmanın şiddetiyle savrulan yolcu midibüsü yan yatarak sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada midibüste bulunan 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel