Antalya'da tır yolcu midibüsüne arkadan çarptı: 11 yaralı

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Bakırköy'de parkta uygunsuz hareketlerde bulunan iki kişi gözaltına alındı!

Çarpmanın şiddetiyle savrulan yolcu midibüsü yan yatarak sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi Çiftçeşmeler mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Kemer istikametine seyir halinde olan Kemal A. idaresindeki yolcu midibüsü yolcu indirmek için durduğu sırada arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki tır midibüse çarptı.