İsrail askerleri Gazze'de 1 yaşındaki bebeğe işkence yaptı: Babayı itirafa zorlamak için sigara söndürdüler, çivi batırdılar

Gazze'nin orta kesiminde İsrail askerlerinin 1 yaşındaki bebeğe, babasını sorgu sırasında itirafa zorlamak amacıyla işkence yaptığı bildirildi. Filistin televizyonunun gazeteci Usame el-Kahlut'tan aktardığı habere göre yaşananlar insanlık dışı olarak nitelendirildi. Tüm detaylar için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Baba ve bebek silahlı çatışmanın ortasında kaldı

Usame Ebu Nassar, 1 yaşındaki oğlu Karim ile ihtiyaçlarını karşılamak üzere evden çıktığı sırada Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. İsrail askerleri baba ve bebeği askeri kontrol noktasına götürerek ikisini de soyup sorguya aldı.

Babanın gözü önünde bebeğe işkence

Görgü tanıklarının aktardığına göre askerler, babanın gözlerinin önünde bebeğin bacağında sigara söndürdü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdi ve bacağına çivi batırdı. Gazetecinin yayınladığı görüntülerde çocuğun maruz kaldığı istismar sonucu oluşan yaralanmalar açıkça görüldü.

Bebek 10 saat sonra Kızılhaç'a teslim edildi

Bebek Karim, yaklaşık 10 saat sonra serbest bırakılarak El-Megazi'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ailesine teslim edildi. Baba Usame Ebu Nassar ise İsrail'in elinde tutulmaya devam ediyor. Hastanede yapılan muayene raporunda bebeğin bacağında sigara yanıklarına ve çivi nedeniyle oluşan delinme yaralarına rastlandığı ifade edildi.

Aile uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu

Ailenin, babanın serbest bırakılması ve bebeğin tedavisinin sürdürülebilmesi için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunduğu aktarıldı.