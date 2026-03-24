İpsala Sınır Kapısı'nda Şaşırtan Kaçakçılık Operasyonu

Edirne'nin Yunanistan'a açılan kapısı İpsala Sınır Kapısı, bu kez alışılmışın dışında bir kaçakçılık girişimiyle gündeme geldi. Yurda giriş yapmak üzere gelen bir minibüsü takibe alan İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri risk analizi sonrası düğmeye bastı. Operasyonun sonuçları tecrübeli gümrük muhafaza memurlarını bile hayrete düşürdü.

"Yasaklı Ürün Yok" Dedi, Hangara Çekilince Gerçek Çıktı

B.Ö. idaresindeki minibüs, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından kontrol noktasına geldi. Sürücünün sözlü beyanında araçta herhangi bir yasaklı madde veya canlı hayvan bulunmadığını iddia etmesine rağmen, ekipler şüphe üzerine aracı detaylı arama için hangara sevk etti. Yapılan fiziki aramada minibüsün arka kısmında gizlenmiş canlı hayvanlar tespit edildi.

Minibüsten 2 Alpaka ve Onlarca Cins Kuş Çıktı

Ekiplerin yaptığı sayımda araç içerisinde; Güney Amerika kökenli olan ve Türkiye'de nadir bulunan 2 adet alpaka, 58 adet farklı cinslerde güvercin ve 9 adet süs tavuğu ele geçirildi. Uygunsuz koşullarda taşınan hayvanların bitkin olduğu gözlemlenirken, kaçak sevkiyatın piyasa değerinin oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Hayvanlar Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edilecek

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından el konulan hayvanların, ilk kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Kaçakçılık zanlısı minibüs sürücüsü B.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

Operasyon Anı ve Alpakaların İlk Görüntüleri

Haberimizin başında yer alan videoda; gümrük muhafaza ekiplerinin minibüste yaptığı aramayı, alpakaların araçtan çıkarıldığı anları ve ele geçirilen cins kanatlı hayvanların görüntülerini izleyebilirsiniz.