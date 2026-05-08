İran’da alarm durumu! Keşm’de patlama sesleri

ran'ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin çeşitli noktalarında konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve gökyüzünde patlamaların yaşandığı bildirildi. Tahran semalarından gelen görüntülerde, savunma füzelerinin hedeflere yönelik ateşlendiği anlar kaydedildi.

ABD medyası saldırıyı duyurdu

Gerilimin tırmandığı anlarda ABD kaynaklı bir gazeteden çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre, ABD güçlerinin İran'ın stratejik öneme sahip Keşm Adası'na yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan ada üzerinde patlama seslerinin duyulduğu iddiaları, bölgedeki askeri hareketliliği en üst seviyeye çıkardı.

Dünya teyakkuzda

Yaşanan bu sıcak gelişme sonrası İran yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, savunma sistemlerinin "şüpheli cisimlere" karşı mı yoksa doğrudan bir saldırıya mı yanıt verdiği araştırılıyor. Bölgedeki askeri kaynaklar, Hürmüz Boğazı ve çevresinde teyakkuz haline geçildiğini ve her iki taraftan gelecek açıklamaların küresel dengeler açısından kritik olduğunu vurguladı.