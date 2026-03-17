İngilizler ses kaydı sızdırdı: Mücteba Hamaney füzelerden saniyelerle kurtuldu

İngiliz The Telegraph tarafından ele geçirilen ve İran'ın öldürülen Dini Lideri Ali Hamaney'in protokol şefi Mazaher Hüseyni'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydına göre Mücteba Hamaney'in ABD-İsrail füzelerinden saniyelerle kurtuldu.

ABD-İsrail 28 Şubat'ta İran'ın kalbi Tahran'ı vurdu. Yapılan saldırıda İran Dini Lideri Ali Hamaney ile birlikte kızı, damadı, torunu ve gelini öldürüldü.

Hamaney'in ailesi ile birlikte üst düzey İranlı isimlerde saldırının hedefi oldu. Saldırıda öldürülen isimler şu şekilde:

Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi

Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade

İran lideri Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi

İRAN'IN YENİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY OLDU

Hamaney'in ölümünün ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney getirildi. ABD-İsrail Mücteba'nın da vurulduğunu ve öldüğünü iddia ederken İran ise Hamaney'in saldırıya uğradığını ancak hayatta ve görevinin başında olduğunu öne sürdü.

İNGİLİZLER SES KAYDI YAYINLADI: MÜCTEBA'NIN SANİYELERLE KURTULUŞU

İngiliz The Telegraph tarafından yayınlanan ve Hamaney'in Protokol Şefi Mazaher Hüseyni'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydına göre Mücteba HamaneyABD-İsrail füzelerinden saniyelerle kurtuldu.

BAHÇEYE ÇIKTI FÜZELERDEN KURTULDU

Hüseyni'nin Devrim Muhafızları komutanlarına verdiği brifingde anlattıkları, tam bir can pazarı. Mücteba Hamaney'in hayatta kalışını "Allah'ın takdiri" olarak niteleyen Hüseyni, "Mücteba bir iş için bahçeye çıktı, tam o sırada binayı füzeyle vurdular" dedi.

Ses kaydına göre saniyelerin hayat kurtardığı o anlarda, Mücteba'nın binanın içindeki eşi Haddad olay yerinde hayatını kaybeti Mücteba ise patlamanın şiddetiyle bacağından hafif bir yara alarak hayatta kalan tek isim oldu.

ASKERİ BÜRO BAŞKANI ŞİRAZİ'DEN GERİYE SADECE "ET PARÇALARI" KALDI

Kayıtlardaki en dehşet verici bölüm, Hamaney'in askeri sağ kolu Muhammed Şirazi'ye dair olanlar. Düşmanın, ölenlerin yerine anında yenilerini atayacak isim olduğu için Şirazi'yi özellikle hedef aldığını belirten Hüseyni, "Şirazi paramparça oldu ondan geriye hiçbir şey bulamadılar. Sonunda sadece birkaç kilo et parçası bulundu ve teşhis ancak öyle yapılabildi." dedi.

"KAFA İKİYE BÖLÜNDÜ"

Saldırıda kullanılan füzelerin gücünün, sığınağın en korunaklı katlarına kadar ulaştığı ortaya çıktı. Mücteba'nın kayınbiraderi Misbah'ın odasına giren füze, odadaki herkesi katletti.

Ses kayıtlarına ve Hüseyni'nin anlatımına göre, patlamanın etkisiyle Misbah'ın kafası ikiye bölündü.