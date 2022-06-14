Haberler Güncel Videoları İlk kıvılcım Berat Albayrak ile çıkmıştı: İşte Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılma hikayesi

İlk kıvılcım Berat Albayrak ile çıkmıştı: İşte Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılma hikayesi

İlk kıvılcım Berat Albayrak ile çıkmıştı: İşte Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılma hikayesi
14.06.2022 05:46 - Son Güncelleme: 14.06.2022 05:50

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:18
Türkiye doğal gazına ulaşıyor!
Güncel 04:52
Fatih Dönmez: Bu gaz 25-30 yıl...
Güncel 30:23
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 01:38
Eren Abluka-17 Şehit Jandarma...
Güncel 00:55
Kadıköy’den gitmek isteyip...
Güncel 02:14
Pençe-Kilit şehitleri...
Güncel 00:25
4 Türk'ün hayatını kaybettiği...
Güncel 02:18
Terörün gölge kabinesiyle...
Güncel 04:29
Kayıp helikopter nasıl...
Güncel 20:55
Başkan Erdoğan Şehit Mustafa...
Güncel 04:15
GES’te detaylar belli oldu!
Güncel 03:27
İtalya'da kaybolan 4 Türk kim?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta düzenlenen "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı. Erdoğan ayrıca eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve halefi Fatih Dönmez'in bu süreçte büyük bir gayret sarf ettiklerini belirterek, "İşte bugün o dirayetli duruşumuzun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz." dedi. İşte Berat Albayrak döneminde ilk kıvılcımı atılan Karadeniz gazının hikayesi...

Güncel Videoları
SON DAKİKA