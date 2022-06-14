İlk kıvılcım Berat Albayrak ile çıkmıştı: İşte Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılma hikayesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta düzenlenen "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı. Erdoğan ayrıca eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve halefi Fatih Dönmez'in bu süreçte büyük bir gayret sarf ettiklerini belirterek, "İşte bugün o dirayetli duruşumuzun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz." dedi. İşte Berat Albayrak döneminde ilk kıvılcımı atılan Karadeniz gazının hikayesi...