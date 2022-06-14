İBB kertenkeleleri! İstanbul'daki Doğaçlama Dans Festivali'nde şimdi de bir dansçı vapurda rafı kırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde geçtiğimiz günlerde kaydedilen bir görüntü tepki çekmişti. Görüntülerde Cemal Reşit Rey Salonu'nda Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu'na ve İBB'ye tepki gösterdi. Doğaçlama Dans Festivali'nde skandal yeni bir görüntü ortaya çıktı. Şehir Hatları vapurunda dans eden bir dansı can yeleklerini koyulduğu yolcuların üstünde bulunan rafı kırdı.