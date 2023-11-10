Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 1 Kasım'da meydana gelen olayda, lise öğrencisi D.Ç. (16), okula giderken kendisini takip edip elle tacizde bulunan bir şüpheli tarafından saldırıya uğradı. Olay yerindeki güvenlik kameralarının olmamasına rağmen polis ekipleri, çevredeki kameralardan elde ettikleri görüntülerle şüphelinin kimliğini tespit etti.

Suriye uyruklu olduğu belirlenen Hüseyin Raci (25) isimli şüpheli, polis tarafından olay yerine yakın bir bölgede yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Raci, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi tutamadım. Pişmanım" şeklinde ifade verdi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.