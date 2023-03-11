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HDP’nin kanlı terör örgütü PKK’yla olan bağlantıları!

HDP’nin kanlı terör örgütü PKK’yla olan bağlantıları!
11.03.2023 15:38

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2 saatlik krizin ardından ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyuran 6'lı koalisyon, iktidar olabilmek adına HDP'ye kapıları sonuna kadar açtı. HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için sıcak mesajlar gelirken, Meral Akşner, "HDP'nin talepleri masaya getirilemez" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Selahattin Demirtaş, cezaevinden yazdığı mektupla Akşener'i aleni tehdit etti. Tehdidin ardından Akşener'den herhangi bir karşılık gelmezken; pazarlıklarda el yükselten HDP cephesi masaya bakanlık ve 'Tutum Belgesi'ni koydu. Belgede yerel özerklik, askeri operasyonların durdurulması ve terör örgütü binası gibi hareket eden belediyelere kayyum atanmaması gibi talepler var. Akşner'in ses çıkarmayarak gönülsüz yeşil ışık yaktığı yeni ortağı Demirtaş ve HDP üyelerinin de sicili oldukça kabarık. İşte HDP’nin kanlı terör örgütü PKK’yla olan bağlantıları...

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