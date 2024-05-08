PKK'ya ölümcül darbe vuracak askeri harekat öncesi Kandil bir hayli panikte. Teröristbaşı Helin Ümit, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak çıkarması, imzalanan güvenlik iş birliği anlaşmaları ve Kalkınma Yolu Projesi'ni hedef aldı. Ümit, "Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönem başlatılmak isteniyor olabilir. Bu konuda girişimler yapılıyor olabilir. Ağırlıkta ekonomik anlaşmalar yapıldığı anlaşılıyor. Türkiye'nin bize karşı Irak güçlerini harekete geçirme planının da olduğu anlaşılıyor" diyerek endişesini dile getirdi.