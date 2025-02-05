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Halit Ergül’ün eşine yurt dışına çıkış yasağı getirildi | VİDEO
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Halit Ergül'ün eşine yurt dışına çıkış yasağı getirildi | VİDEO

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 13:59 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 13:59

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yangının çıktığı Grand Kartal'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol tedbiri ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 30'a yükseldi. 19 kişinin tutuklandığı, 8 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı ve 1 kişinin ise normal serbest bırakıldığı soruşturma çerçevesinde, 2 kişinin jandarmada işlemleri sürüyor.


Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

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