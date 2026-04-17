Diyarbakır’da otomobil tren ile çarpıştı

Bariyerler ve Uyarılar Kâr Etmedi

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trenin geçiş yapacağı esnada güvenlik bariyerleri iniş yaptı ve görevli memur bölgedeki araçları yavaşlamaları konusunda uyardı. Ancak hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, uyarılara rağmen durmayarak raylara girdi.

Feci Çarpışma Kamerada

Otomobilin raylara girdiği sırada bölgeden geçen tren, araca hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrulurken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin uyarılara rağmen hız kesmeden trene doğru ilerlediği ve çarpışmanın gerçekleştiği anlar net bir şekilde görüldü.

1 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan ve ismi henüz öğrenilemeyen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

İnceleme Başlatıldı

Kaza nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken, emniyet güçleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Raylardan kaldırılan otomobilin ardından ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.