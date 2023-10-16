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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 09:59 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 10:07

Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Kadın köprüden denize düştü

Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Dakikalarca denizin üstüne baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü üzerinde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde meydana gelene olayda Fatma B., metroya doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra korkulukların yanında duran Fatma B. henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşağıya düşmeye başladı. Metrelerce yükseklikten denize düşen kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada denize bulunan bir tekne kaptanı, yüzeyde hareketsiz yatan kadının yanına yaklaştı. Dakikalar süren çalışma sonrasında kadın denizden alınarak tekneye konuldu. Yaşanan o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Şişhane kıyısına çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp masajı yapılan Fatma B., bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan polis ekipleri olayın intihar girişimi olup olmadığını araştırıyor.

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