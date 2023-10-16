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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 09:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 09:33

Kahramanmaraş merkezli depremde enkazdan 7'nci günde çıkarılan adam aylar süren yaşam mücadelesini kaybetti

Depremin vurduğu Hatay’da ailesiyle birlikte yaşadığı evin enkazından 7. günde çıkarılan 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu, aylar süren yaşam mücadelesini kaybetti. Fakıoğlu, asrın felaketinde hayatını kaybeden anne ve babasının baş ucuna defnedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu’nun anne ve babasının enkazdan cansız bedeni çıkarılmıştı. Fakıoğlu’nun kendisi de enkazdan depremin 7. gününde kurtarılmıştı. Fakıoğlu, 100 gün süren yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesinin ardından Ankara’da özel bir bakımevinde tedavi edilmeye devam etti. Depremde 2 bacağını kaybeden genç adam, geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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