Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Günü programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Suyu korumak vatanı korumaktır" dedi, kuraklıkla mücadele eylem planının yenilendiğini duyurdu. Savaş ve çatışmaların gıda krizini derinleştirdiğini dile getiren Erdoğan, tahıl koridorunun oluşturulması sayesinde küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtiklerini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin her konuda olduğu gibi gıda ve su krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğinin altını çizdi. Mevkidaşlarına da her türlü israf ve kaybın önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.