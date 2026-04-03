Rekabet Kurumu'ndan Google'a "Çifte Standart" incelemesi

ABD'li arama motoru Google, bazı müşterilerine sağladığı "fatura ayrıcalığı" iddiasıyla Rekabet Kurumu'nun soruşturma radarına girdi.

Kurum, teknoloji devinin reklam verenler arasında uyguladığı faturalandırma farklılıklarını ve bu yolla piyasadaki eşit rekabet koşullarını ihlal edip etmediğini titizlikle inceliyor.

FATURADAKİ 'YURT İÇİ - YURT DIŞI' AYRIMI

Soruşturmanın temelini, Google'ın dijital reklam hizmetleri için kestiği faturalardaki lokasyon farkı oluşturuyor.

İddialara göre Google bazı ajans ve reklam veren müşterilerine faturayı Türkiye'deki yerleşik şirketi üzerinden keserken, bazılarına ise yurt dışındaki merkezi üzerinden fatura gönderiyor. Bu durum, ilk bakışta teknik bir prosedür gibi görünse de maliyet tablosunda devasa uçurumlar yaratıyor.

STOPAJ YÜKÜYLE HAKSIZ REKABET TUZAĞI

Meseleyi kritik hale getiren nokta ise vergi mevzuatı. Yurt dışından kesilen reklam faturaları, yasal gereklilikler nedeniyle ciddi bir "stopaj" yükü doğuruyor. Ancak faturayı Türkiye'deki Google şirketi üzerinden alan müşteriler bu ek maliyetten kurtuluyor. Aynı bütçeyle reklam veren iki firmadan biri vergi avantajıyla öne geçerken, diğeri ek ödemeyle karşılaşıylor. Rekabet Kurumu, Google'ın bu yöntemi belirli müşterilerini "kayırmak" için kullanıp kullanmadığını sorgulayacak.

HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANIMI MI?

Dijital pazarın hakim gücü olan Google'ın, reklam verenler arasında yarattığı bu "maliyet eşitsizliği", piyasadaki serbest rekabeti doğrudan tehdit ediyor. Kurumun yürüteceği soruşturma sonucunda eğer Google'ın kasıtlı bir "çifte standart" uyguladığı ve bazı ajanslara haksız avantaj sağladığı tespit edilirse, teknoloji devini Türkiye'de ağır idari para cezaları ve reklam modelinde köklü değişiklikler bekliyor.