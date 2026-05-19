Mogan Gölü’ne atık su deşarjı: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne milyonluk çevre cezası!
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde yürütülen köprü yapımı sırasında oluşan atık suların, arıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan yağmur suyu hattına bağlanarak Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin denetiminde ortaya çıkarılan çevre skandalı sonrası, gölün "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olması gerekçesiyle Çevre Kanunu uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı artırımlı olarak milyonluk idari para cezası uygulandı.
