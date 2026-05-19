Devlet Bahçeli’den tarihi çağrı: "Ülkücü gençlik varsa Türk gençliği çaresiz değildir!"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu’nda düzenlediği tarihi Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nda on binlerce ülkücüye seslendi; Türk gençliğinin her türlü tehdide karşı dimdik ayakta olduğunu vurgulayan ve "Ülkücü Türk gençliği varsa Türk gençliği çaresiz değildir" diyen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" vizyonu ve sürecindeki tarihi sorumlulukları hatırlatarak gençlerden kardeşlik bağlarını güçlü tutmalarını, mukavemetlerini sağlamlaştırmalarını ve tavizsiz bir dik duruş sergilemelerini istedi!
