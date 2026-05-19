Bakan Uraloğlu duyurdu: GÖKBEY’in bakım eğitimleri dijital ve millî sistemde başladı
Daha önce uluslararası standartlarda sertifikasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak tip sertifikasını alan yerli ve millî genel maksat helikopterimiz GÖKBEY için dev bir adım daha atıldı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GÖKBEY’in bakım teknisyenlerine yönelik kritik eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerinin SHGM’nin tamamen yerli ve millî olarak geliştirdiği KDM-ORG dijital sistemi üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.
