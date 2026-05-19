TSK’dan Ege sahillerinde gövde gösterisi: Çıkarma harekâtı başarıyla icra edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en prestijli gövde gösterilerinden biri olan Efes-2026 Birleşik ve Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, planlandığı gibi Ege Bölgesi'nde büyük bir başarıyla devam ediyor; dosta güven, düşmana korku salan dev organizasyon kapsamında denizden karaya gerçekleştirilen amfibi çıkarma harekâtında, kahraman Mehmetçik yüksek muharebe kabiliyeti, milisaniyelik hız ve kusursuz bir koordinasyonla hedefleri tam isabetle imha ederek verilen zorlu görevleri başarıyla icra etti.
