İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 81 ilde devam eden kura heyecanında son durağı açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde gözler, 100 bin konutun ayrıldığı İstanbul'a çevrildi.

İstanbul Kuraları 25 Nisan'da Çekiliyor

Bakan Kurum, kura takvimine ilişkin en kritik eşiği şu sözlerle duyurdu: "İnşallah 25 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle orada büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla İstanbul'umuzda kuralarımızı çekeceğiz ve orada yuvalarımızın hak sahiplerini belirlemiş olacağız." Kurum, önümüzdeki hafta ise bizzat Çorum'daki kura çekimine katılacağını belirtti.

Konutlar Ne Zaman Teslim Edilecek?

Hak sahiplerinin en çok merak ettiği teslim süresine de açıklık getiren Bakan Kurum, "İnşallah kuralarımızı çeker çekmez en geç 2 yıl içerisinde de konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız" diyerek hak sahiplerine hızlı teslimat sözü verdi.

İstanbul'a Uygun Fiyatlı "Kiralık Konut" Müjdesi

Sadece ev sahibi yapmakla kalmayacaklarını belirten Kurum, İstanbul'daki kira sorununa çözüm olacak yeni bir projeyi de paylaştı. TOKİ eliyle inşaatlarına başlanan uygun fiyatlı kiralık konut projesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini müjdeleyen Bakan, bu projelerin İstanbul için hayırlı olmasını diledi.