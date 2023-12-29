SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 13:01 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 13:05

Gökhan Zan da İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'de yaşanan istifa krizi sürüyor. Son olarak Mart ayında İYİ Parti'ye katılan eski futbolcu Gökhan Zan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zan, sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajında, "Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

SIRADAKİ VİDEO
MSB açıkladı: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
29.12.2023Cuma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! 9 ilde DAEŞ operasyonu: 29 gözaltı
29.12.2023Cuma
Fergio Bey'in +18 erotik partisine operasyon! Müstehcen içerikli videolar çeken ''Fergio House'' grubu videosu izle!
29.12.2023Cuma
Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı! TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un bağlanmak istediğini söyleyince bakın neler oldu
29.12.2023Cuma
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
29.12.2023Cuma
Bunlar da Var
Maltepe Piazza AVM intihar videosu sansürsüz izle! 02:06
Maltepe Piazza AVM intihar kamerada!
29.12.2023Cuma
TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi! Pancar gibi kızardı sunucuyu azarladı 01:58
TOKİ Başkanı yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi!
29.12.2023Cuma
Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı! TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un bağlanmak istediğini söyleyince bakın neler oldu 01:48
İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı!
29.12.2023Cuma
SON DAKİKA! MİT’ten Suriye’de nokta operasyon 02:44
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
29.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA