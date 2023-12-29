İYİ Parti'de yaşanan istifa krizi sürüyor. Son olarak Mart ayında İYİ Parti'ye katılan eski futbolcu Gökhan Zan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zan, sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajında, "Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.