Gökçeada'da kavga eden tavşanlar kameraya yansıdı: Sevimli görüntüler viral oldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde doğanın sunduğu ilginç bir an kameraya yansıdı. Yol kenarında karşılaştığı dört tavşanı izleyen vatandaş, aralarından ikisinin birbirine girdiğini fark edince o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Dereköy'de sürpriz karşılaşma

Gökçeada ilçesi Dereköy mevkine giden Habip Pempe, yol kenarında dört tavşan olduğunu fark etti. Doğaseverlerin sıklıkla uğrak noktası olan Gökçeada'nın bu sakin köşesinde Pempe, araçtan inerek tavşanları yakından izlemeye başladı.

İkisi birbirine girdi, o anlar kaydedildi

Tavşanları sessizce izleyen Pempe, bir süre sonra dördünden ikisinin birden birbirine girdiğini gördü. Şaşkınlıkla izlediği o sevimli kavgayı anında cep telefonu kamerasına alan Pempe, görüntüleri kayıt altına almayı başardı.

Görüntüler izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu

Tavşanların neşeli ve zararsız kavgasını izleyenlerin yüzünde tebessüm oluştu. Doğanın içinden gelen bu sıcak ve eğlenceli an, paylaşıldığı her yerde beğeniyle karşılandı. Sevimli görüntüleri siz de haberimizin video bölümünden izleyebilirsiniz.