Mersin'deki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Mersin'in Toroslar ilçesinde dün gece yaşanan silahlı kavgada kaybedilen can sayısı ikiye yükseldi. Olayda yoldan geçerken isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 18 yaşındaki Nur Almuhammet'in ardından yoğun bakımda tedavi gören Can Acar (26) da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli E.I. için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Kavga sokak ortasında silahlı çatışmaya dönüştü

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Can Acar ile şüpheli E.I. arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli E.I., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

Yoldan geçen genç kurşuna hedef oldu

Şüphelinin açtığı ateş sonucu çıkan kurşunlar yalnızca kavganın tarafı Can Acar'a değil, o sırada sokaktan geçmekte olan 18 yaşındaki Nur Almuhammet'e de isabet etti. Almuhammet'in başından yaralandığı öğrenildi. Her iki yaralı kanlar içinde yere yığılırken şüpheli E.I. olay yerinden kaçtı.

Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki yaralıdan Nur Almuhammet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Can Acar yoğun bakımda hayatını kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Can Acar (26) ise sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Böylece bir gecede yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi. Her iki kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Şüpheli aranıyor, soruşturma sürüyor

Olayın ardından olay yerinden kaçan şüpheli E.I.'nin yakalanmasına yönelik polis çalışmaları aralıksız devam ediyor. Soruşturma kapsamında olay yeri incelemesi yapıldı, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri değerlendirmeye alındı.