Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziantep-Nurdağı karayolu Cerityeniyapan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktıktan sonra savrularak devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde midibüsteki yolcular arasında yer alan ve Hakkari'de görevli olduğu belirtilen astsubay Bestami Saydan'ın hayatını kaybettiği, araçta bulunan diğer 17 kişinin ise yaralandığı belirlendi.