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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 12:32 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 12:32

CHP, DEM ve DİSK’in Taksim ısrarı! Polisin ‘dağılın’ uyarısına taşlı sopalı karşılık

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendika temsilcileri Kazancı Yokuşu ve Taksim Meydanı'na çelenk bırakıp anma töreni yaptı. Törenlerde Fislistin ve Gazze unutulmadı. İşçinin, emekçinin gününü terörize etmeye çalışan marjinal gruplara ise müdahale edildi. Beşiktaş, Okmeydanı ve Şişli'den Taksim’e çıkmaya çalışan gruplara yapılan müdahale sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP ise yasağa rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. CHP'den yüz bulan birtakım provokatörler ve sol örgütler polise taş ve sopalarla saldırdı

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