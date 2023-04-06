RAMAZAN İMSAKİYE
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Gazeteci Şaban Arslan toprağa verildi!

Gazeteci Şaban Arslan toprağa verildi!
06.04.2023 00:50 - Son Güncelleme: 06.04.2023 00:57

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Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olan 56 yaşındaki Şaban Arslan, dün akşam gazete binasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. İlk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da toprağa verildi.

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