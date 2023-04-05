RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD ve Avrupa'dan icazet alan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vize vaadine tepki yağdı: "Avrupa 3 aya randevu vermez"

ABD ve Avrupa'dan icazet alan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vize vaadine tepki yağdı: "Avrupa 3 aya randevu vermez"
05.04.2023 22:09 - Son Güncelleme: 05.04.2023 22:10

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ABD ve Avrupa'dan aldığı icazetle 7li koalisyonun cumhurbaşkanı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ile yaptığı görüşme sonrası akılalmaz bir vaat daha verdi. Terörün siyasi ayağı HDP'nin de ortağı olduğu 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan Habertük'te konuşan Kılıçdaroğlu, "İlk 3 ay içinde vize sorununu çözüyoruz. Her Türk vatandaşı Avrupa Birliği’ne vizesiz girecek." dedi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyada, "3 aya Avrupalılar randevu vermez adama, inanan varsa doktora görünsün" yorumlarında bulundu.

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