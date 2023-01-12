Fuat Oktay'dan İsveç'teki provokasyona sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Hain terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan gösteriyi lanetliyoruz" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eyleme tepki gösterdi.