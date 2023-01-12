AK Parti'den PKK'lıların İsveç'teki alçak eylemine sert tepki...

İsteç'te büyük skandal! Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Ancak adeta terör kampına dönen İsveç'ten rezil görüntüler gelmeye devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astılar. Skandala AK Parti genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sözcüzü İbrahim Kalın, AK Parti grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti grup Başkanvekili Yılmaz Tunç çok sert tepki gösterdi.