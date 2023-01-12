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Rami Kışlası kütüphane oldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...

Rami Kışlası kütüphane oldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...
12.01.2023 23:15 - Son Güncelleme: 12.01.2023 23:34

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Rami Kışlası dron ile görüntülendi. Rami Kışlası, aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buluyor. 250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak kışlanın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor.

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Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı. Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek.

Rami Kışlası

Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara kadar aktif olarak kullanılmıştır 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.

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