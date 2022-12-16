Fuat Oktay’dan 6’lı masaya hodri meydan: "Kendine güvenen delikanlıca adaylığını ilan etsin"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de başlattığı mağduriyet tiyatrosuna sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz. Mahkeme kararlarının arkasında “siyasi akıl” aramak, “siyasal akılsızlığın” ta kendisidir. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür." dedi. TBMM'de bütçe görüşmelerinin kapanış konuşmasını yapan Oktay, "EYT ile ilgili çalışmamızı bu ay tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.