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Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar’ın yüzde 90 tamamlandı!

Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar’ın yüzde 90 tamamlandı!
16.12.2022 20:35 - Son Güncelleme: 16.12.2022 20:47

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Türkiye yenilenebilir enerjide de yatırımlarını arttırdı. Bu kapsamda Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde elektrik üretimi devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan tesis müdürü Burak Doğru, tesisle ilgili önemli detaylar paylaştı. Santralin 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu belirten Doğru, "Aslında biz burada ürettiğimiz enerji ile proje bittiğinde 1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçeceğiz." dedi.

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