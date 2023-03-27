RAMAZAN İMSAKİYE
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Fondaş Gülbin Tosun 'kadınlar' üzerinden Cumhur İttifakı'nın hedef aldı

Fondaş Gülbin Tosun 'kadınlar' üzerinden Cumhur İttifakı'nın hedef aldı
27.03.2023 13:32

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Amerikan merkezli Fox TV algı operasyonlarına devam ediyor. Fox TV Sunucusu Gülbin Tosun 6+1'li koalisyona adeta oy istediği yayında Cumhur İttifakı'nın asılsız iddialarla hedef aldı. Cumhur İttifakı'na yeni katılımları eleştiren Gülbin Tosun kadınlara seslenerek "Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor..." dedi. Gülbin Tosun'un algı operasyonu rakamlarla patladı. Öyle ki Türkiye'de geçen yıl istihdam edilen kadın sayısı 10 milyon sınırına ulaşırken kadın istihdam oranı da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 30,4'e çıktı.

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