Fondaş gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdardaroğlu’nun ABD ziyaretini savunup Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye düzenlediği ziyaret her geçen gün yeni bir fiyasko doğuruyor. Kılıçdaroğlu'nun 'icazet turu' olan bu ziyarette yeni skandal ise CHP Genel Başkanı'nın 8 saat ortadan kaybolması. Akıllardaki bir diğer soru ise ekipteki gazetecilerin masraflarının kim tarafından ödendiği.

KILIÇDAROĞLU'NUN HEYETİNDE KİMLER VAR?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gezisini Türkiye'den onunla birlikte giden sadece 5 gazeteci takip ediyor. O isimler ise; Halk TV'den İsmail Saymaz, Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı, KRT'den Tülin Daloğlu, Karar'dan İbrahim Kiras ve ANKA'dan Duygu Güvenç. Gazeteci Oray Eğin bu isimlerin nasıl seçildiğiyle ilgili "CHP bu isimleri geziyi takip etmeye talip olan ve partiye başvuran gazeteciler listesinden seçmiş. Bu isimler dışında başka hiçbir gazeteci etkinliklere davet edilmiyor, hatta çok zor bilgilendiriliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN KALDIĞI OTELİN GECELİK ÜCRETİ 25 BİN LİRA

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Kılıçdaroğlu'nun heyetinde yer alan gazetecilerin masraflarının kim tarafından ödendiği. Oray Eğin, bu konuyla ilgili de köşesinde şunları yazdı "CHP gazetecilerin sadece yol paralarını ödediğini, konaklama masraflarının kendilerine ait olduğunu söylüyor. Heyetin kaldığı Jefferson'ın kendi sitesinde 11 Ekim akşamı konaklama bedeli 1230 dolar artı vergiydi: Aşağı yukarı 25 bin TL ediyor. Özel bir indirim yapıldı dense bile D.C.'de IMF toplantısı yüzünden bu hafta otel fiyatları astronomik. İnse inse ne kadar iner?

Türkiye'de bir gazetecinin gecesi 25 bin TL'lik otel masrafını ödeyecek tek bir kurum biliyorum, o da çalıştığım gazete. Böyle bir masraf yazmayı hem kendime yediremem, hem de burada çalışan meslektaşlarımdan utanırım. KRT, Cumhuriyet veya Halk TV bu kadar cömertse ne güzel. Her ay sadece otel paramı ödesinler, Habertürk'ten anında ayrılıp buralarda bedava çalışmaya razıyım.

İSMAİL SAYMAZ'DAN SIR 8 SAAT'E MÜTHİŞ DEFANS

Kılıçdaroğlu'nun heyetinde yer alan İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı'nın kayıp olduğu 8 saat içinde TURKEN Vakfı'nın önünde çektiği 10 dakikalık videoyu ise var gücüyle savundu. Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun kayıp olduğu 8 saati sorgulamak yerine bu videoya gezi içinde karar verildiğini ve çok zekice bir hamle olduğunu söyleyerek "embedded gazetecilik" örneği sergiledi.

*embedded gazetecilik: İliştirilmiş gazetecilik ya da embedded gazetecilik, savaş ve sıcak çatışma alanlarında, çatışmanın bir tarafındaki askerlerle beraber hareket eden ve savaşı onların açısından görüp yansıtan muhabirler için kullanılan terim.

Saymaz, ayrıca Kılıçdaroğlu'nu savumayım derken bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. İsmail Saymaz "Türkiye'de bu gezi eleştiriliyor. Vakti miydi zamanı mıydı diye eleştiriliyor. İçeriği de eleştiriliyor. Herhalde hafife alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Central Park'ta 2 adım yürüyüp 3 vatandaşla konuşması "dünya lideri" oluyor da anamuhalefet liderinin dünyanın saygın üniversitelerindeki Türk bilim insanlarını ziyaret etmesi eleştirilecek bir tutum mudur?" dedi.