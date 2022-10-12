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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’nin barış diplomasisini sekteye uğratacak sözler: Savaşta taraf olalım

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’nin barış diplomasisini sekteye uğratacak sözler: Savaşta taraf olalım
12.10.2022 21:21 - Son Güncelleme: 12.10.2022 21:21

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 aya yakın bir süredir geride kaldı. Türkiye krizin başından bu yana yürüttüğü vizyoner denge politikası ile tarafları İstanbul'da masaya oturtmayı başardı. Savaştan kaynaklı sekteye uğrayan gıda ve enerji arzından kilit rol oynadı. ABD'de bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin barış diplomasisini sekteye uğratacak tepki çeken bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarafsızlığı bir kenara bırakara savaşın tarafı olması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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