Başkan Erdoğan'ın Özgür Özel'i kabul etmesi ve Türk siyasetinde yumuşayan iklim kaos simsarlarını rahatsız etti. CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içindeki Ekremci güruh, fondaş Birgün ve PKK, pozitif eğilime giren süreci sabote etmek için kolları sıvadı. Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı, "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var" diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı. CHP ve fondaşlarının yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluşması tepki çekti.