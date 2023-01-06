Haberler Güncel Videoları Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros kalça dansı yaptığı anları paylaştı! O anlara tepki yağdı...

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros kalça dansı yaptığı anları paylaştı! O anlara tepki yağdı...

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros kalça dansı yaptığı anları paylaştı! O anlara tepki yağdı...
06.01.2023 15:40 - Son Güncelleme: 06.01.2023 15:40

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Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle ağızları açık bıraktı. Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle dans eden Çiros, kısa sürede gündem oldu. Kıyafeti ayrı kalça dansı ayrı olay olan fenomen gelin adayına "Az daha aç olmamış", ''Kepazelikten başka bir şey değil'' gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan Çiros'un son halini görenler de inanamadı. İşte Solmaz Çiros'un sosyal medyada tepki çeken o paylaşımı...

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