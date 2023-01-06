Başkan Erdoğan'dan Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Üç başlık altında müjdeleri açıklayan Başkan Erdoğan, "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75'tir ve 36 ay vadeli olacaktır." dedi. Çiftçilerin borçlarındaki faizin silinmesi için de talimat veren Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hazırlıklarını dört koldan yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek yeni finansman müjdesini de açıklayan Erdoğan, "Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.